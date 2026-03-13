Ричмонд
Посольство РФ в Катаре: новый вывозной рейс из Дохи в Москву состоится 14 марта

Вылет запланирован на 11:40 по местному времени.

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Новый вывозной авиарейс из Катара в Россию состоится 14 марта и будет осуществлен авиакомпанией Qatar Airways. Об этом сообщило посольство РФ в Дохе.

«По поступившей от Qatar Airways предварительной информации, 14 марта состоится прямой рейс из Дохи в Москву. Вылет запланирован на 11:40 по местному времени», — говорится в сообщении российской дипмиссии в ее Telegram-канале.

На сайте авиаперевозчика информации о данном рейсе пока нет.

Катар закрыл свое небо 28 февраля, после того как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

