Биометрическая оплата проезда заработала на всех станциях метро Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Оплата проезда при помощи биометрии заработала на всех станциях метро Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту.
На сегодняшний день все станции петербургского метрополитена оснащены терминалами для оплаты проезда с использованием биометрических данных.
«Тестирование оборудования стартовало в ноябре 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что сервис стал по-настоящему доступным для каждого пассажира. С 31 января 2026 года биометрические терминалы работают на всех 87 вестибюлях станций метрополитена. Мы создали альтернативу традиционным способам прохода, делая поездку еще более комфортной и современной», — отметил заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Вадим Арсеньев, слова которого приводятся в сообщении.
Сообщается, что планируется внедрение механизма оффлайн-авторизации транзакций, что повысит стабильность работы турникетов даже при временных сбоях связи. Кроме того, ведется работа по интеграции с платформой транспортного предпроцессинга: в будущем пассажиры смогут заходить в личный кабинет для детального контроля всех поездок, совершенных с использованием биометрии, и управлять настройками сервиса в режиме онлайн.
Отмечается, что в настоящее время пассажирам достаточно на секунду задержать взгляд на камере терминала с расстояния 1−1,3 метра. Время обработки транзакции занимает не более трех секунд. При этом для владельцев единой карты петербуржца, привязавших ее к биометрическим данным, сохраняется возможность проезда по льготному тарифу.
Чтобы воспользоваться новым способом оплаты, пассажирам необходимо однократно зарегистрировать свои биометрические данные в приложении «Госуслуги», дать согласие на их использование при оплате проезда и привязать банковскую карту.