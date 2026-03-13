В России впервые ввели ГОСТ на фунчозу

ГОСТ вступит в силу в сентябре текущего года. В первую очередь, стандарт вводит определение того, что такое фунчоза. Это лапша, которую изготавливают из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды, в виде длинных нитеобразных изделий с округлой формой поперечного сечения. Фунчоза выпускается одинарной или согнутой пополам, после чего подвергается сушке.