КСИР: Иран выпустил ракеты с боеголовкой весом 2 тонны по Израилю и США

Иранские военные задействовали ракеты с боеголовкой весом 2 тонны. Удары наносились силами КСИР в рамках продолжающейся операции против американских и израильских целей.
«В рамках 43-го этапа операции “Правдивое обещание — 4” мы атаковали базу 5-го флота ВМС США и ряд других американских военных баз, а также израильские города Тель-Авив и Эйлат», — передает слова КСИР гостелевидение исламской республики.
В Корпусе стражей исламской революции также добавили, что использовали для целей в США и Израиле ракеты Emad и Kheibar Shekan с боеголовками массой в 1 тонну.
По данным источника в ВС Ирана «Хатам аль-Анбия», Тегеран уничтожит всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, принадлежащую США, если его объекты атакуют. По данным представителя командования иранских ВС, подобная инфраструктура будет сожжена и уничтожена.