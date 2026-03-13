Снег выпал в Сахаре: песчаные дюны побелели седьмой раз за 40 лет

В городе Айн-Сефра, расположенном на северной окраине Сахары в Алжире, выпал снег. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«В Сахаре выпал снег, и знаменитые оранжевые песчаные дюны побелели. В алжирском городе Айн-Сефра температура опустилась ниже нуля, создав идеальные условия для снегопада», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что в этом регионе снег выпал в седьмой раз за последние 40 лет. До 2016 года снег в Айн-Сефра выпадал только в 1979 году. Однако в последние десять лет случаи снегопадов в этом районе стали происходить значительно чаще.
Ранее KP.RU сообщал, что на Южно-Африканскую Республику обрушился мощный снегопад, который привел к параличу движения на трассе между Йоханнесбургом и Дурбаном. Непогода затронула такие провинции, как Квазулу-Наталь, Восточный Кап, Свободное государство и Гаутенг.