Снег выпал в Сахаре: песчаные дюны побелели седьмой раз за 40 лет

Издание уточняет, что в этом регионе снег выпал в седьмой раз за последние 40 лет. До 2016 года снег в Айн-Сефра выпадал только в 1979 году. Однако в последние десять лет случаи снегопадов в этом районе стали происходить значительно чаще.