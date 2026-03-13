Лотерея, любовь или полный крах: подробный гороскоп на весну 2026 от астролога Бориса Зака

«Практически весь март мы будем находиться под влиянием ретроградного Меркурия, который не благоволит новым начинаниям и активным действиям. Более того, Меркурий находится в Рыбах, что привносит затуманенность в наши мыслительные процессы и, как следствие, приводит к ошибкам в мыслях, речи, документах. В этот период нас обмануть легче всего», — сказал Зак.