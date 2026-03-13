Пентагон: США потеряли самолёт-заправщик KC-135 в ходе операции против Ирана

Узнать больше по теме

Пентагон: сердце военной машины США

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.