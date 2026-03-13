Пентагон: США потеряли самолёт-заправщик KC-135 в ходе операции против Ирана

«Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции “Эпическая ярость”, ведутся спасательные работы», — передает командование в соцсети X.
Согласно заявлению CENTCOM, инцидент произошел с участием двух воздушных судов. Одно из них потерпело крушение на западе Ирака, второе приземлилось штатно.
Также уточняется, что случившееся якобы не является следствием «вражеского» или «дружественного» огня.
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к значительным потерям среди мирных жителей региона.
В свою очередь военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец перечислил три варианта исхода войны США и Ирана.