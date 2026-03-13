Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: США потеряли самолёт-заправщик KC-135 в ходе операции против Ирана

CENTCOM сообщило, что потеря самолета-заправщика KC-135 США произошла в дружественном воздушном пространстве.

Источник: Комсомольская правда

В Пентагоне подтвердили потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Ирана. Об этом проинформировало Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Центральному командованию известно о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве во время операции “Эпическая ярость”, ведутся спасательные работы», — передает командование в соцсети X.

Согласно заявлению CENTCOM, инцидент произошел с участием двух воздушных судов. Одно из них потерпело крушение на западе Ирака, второе приземлилось штатно.

Также уточняется, что случившееся якобы не является следствием «вражеского» или «дружественного» огня.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к значительным потерям среди мирных жителей региона.

В свою очередь военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец перечислил три варианта исхода войны США и Ирана.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше