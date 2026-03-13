Штаты во время операции против Ирана потеряли самолет-заправщик КС-135

— Центральное командование США осведомлено о потере самолета-заправщика KC-135. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве в ходе операции «Эпическая ярость». Спасательная операция продолжается, — сказано в заявлении командования.
Уточняется, что в происшествии участвовали два самолета. Один из них потерпел крушение на западе Ирака, второй благополучно приземлился, передает РИА Новости.
В тот же день на авианосце армии США USS Gerald R. Ford, который находится в Красном море и участвует в военной операции против Ирана, произошло возгорание, которое привело к ранению двух членов экипажа. Об этом сообщило центральное командование Военно-морских сил США.
Командование уточнило, что произошедшее не связано с проводимыми боевыми действиями. При этом сам корабль остается в рабочем состоянии, и его двигательная установка не была повреждена.