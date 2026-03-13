Ричмонд
В ГД предложили обучать студентов работе с ИИ

Учебные программы необходимо включить в разные дисциплины образовательных организаций, отметил первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Программы по обучению студентов работе с искусственным интеллектом должны быть включены в разные дисциплины образовательных организаций. Такое мнение выразил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Искусственный интеллект, естественно, с учетом развития науки и техники, должен быть обязательно в разных дисциплинах в образовательных организациях, поскольку искусственный интеллект в медицине, в химических технологиях, в биологии — это сегодня инструмент, и закрывать на это глаза нельзя, то надо этому, конечно, учить студентов», — сказал депутат.

По его словам, в то же время важно обучать работе с ИИ преподавателей. «У нас не всегда преподаватели пользуются полноценно инструментами искусственного интеллекта, то, естественно, и для них должны быть такие программы», — отметил Мажуга.