Володин рассказал о проектах по миграционной политике

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ряд законопроектов по совершенствованию миграционной политики находится на рассмотрении Госдумы, в частности, предлагается обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории РФ, на уровне, установленном в регионе, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится ряд законодательных инициатив, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. В частности, предлагается обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории России, на уровне, установленном в регионе (прожиточный минимум Х региональный коэффициент). А также вносить за каждого фиксированный авансовый платёж», — написал Володин в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что в случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы, что приведёт к сокращению срока пребывания в России.
«Налоговые органы и МВД будут обязаны проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у трудового мигранта. Кроме того, предлагается, чтобы дети иностранных граждан, находящихся в России с целью заработка, покидали её по достижении 18-летия в течение 30 дней», — подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, также меняются условия для мигрантов, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, их не будут выдавать или смогут аннулировать, если иностранный гражданин в течение года работал менее 10 месяцев.
«Предлагаемые меры должны расширить механизмы контроля за трудовыми мигрантами, их семьями, а также доходами. Что, в свою очередь, будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией», — добавил Володин.
Он рассказал, что по данным МВД, в 2025 году иностранными гражданами было оформлено 2,3 миллиона патентов для осуществления трудовой деятельности в нашей стране, это на 9% больше, чем в 2024 году.
«Каждый из них внёс в бюджет авансовый платёж по НДФЛ. Общая сумма составила 172 миллиарда рублей — на 39% выше, чем годом ранее. Наибольший размер платежей зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской, Свердловской областях», — сообщил председатель Госдумы.
По словам Володина, рост показателей говорит о выводе из тени трудовой миграции, это стало возможно в том числе благодаря федеральным законам в данной сфере, которых с 2024 года принято 22.