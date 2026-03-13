Вашингтон потребовал удалить материал о якобы БПЛА Ирана вблизи Калифорнии: «Угрозы не существовало»

Белый дом потребовал от ABC News удалить материал на основе данных ФБР. Новость касалась якобы угрозы атаки иранских беспилотников для Калифорнии.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, опубликованный ABC News материал основан на ложных данных и преследует цель сознательного запугивания американского народа.
«ЧТОБЫ БЫЛО ЯСНО: Никакой такой угрозы со стороны Ирана нашей родине не существует, и никогда не существовало», — написала Ливитт в социальной сети Х.
Она также добавила, что ABC News исключил из материала слово «неподтвержденная». На это же указал и представитель ФБР Бен Уильямсон, который обнародовал уведомление властям Калифорнии и приложил скриншот статьи ABC, где подобное слово отсутствовало.