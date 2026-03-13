Позицию Венгрии по «Дружбе» поддержали: ЕК требует от Киева провести проверку нефтепровода

Позиция Венгрии по вопросу нефтепровода «Дружба» привлекла внимание 17 стран и Еврокомиссии. Об этом заявил госсекретарь венгерского министерства энергетики Габор Цепек.
«В Киеве сегодня завершились энергетические переговоры. Семнадцать стран стран интересовались позицией Венгрии по вопросу нефтепровода “Дружба”, — сообщил госсекретарь в социальной сети.
Цепек добавил, что ЕК потребовала от Украины создать комиссию для инспекции состояния трубопровода, однако Киев пока не дал ответа. Он подчеркнул, что теперь «не только Венгрия и Словакия, но и Еврокомиссия поддерживают необходимость выяснения фактов» о состоянии нефтепровода.
Как сообщал KP.RU, венгерская комиссия направилась на Украину для проверки состояния трубопровода «Дружба». Ранее Владимир Зеленский отказался предоставить доступ к трубопроводу экспертам из ЕС, что вызвало «глубокое раздражение» в Брюсселе.