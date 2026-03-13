Украинский президент Владимир Зеленский попал в скандал из-за слов о Крыме, которые доказывают, что режим в Киеве неонацистский. Об том написал итальянский портал AntiDiplomatico.
Накануне украинский лидер в интервью изданию Politico сказал, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с РФ в 2014 году.
— Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима, — говорится в статье.
Отмечается, что такие слова доказывают преемственность власти на Украине с преступными фашистскими режимами прошлого столетия.
— Эта страна, заявляющая о борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, обращается к тем же методам, которые запятнали кровью весь XX век, — подчеркнул автор публикации.
В течение нескольких последних недель Владимир Зеленский начал все чаще позволять себе резкие высказывания в адрес других политиков. Издание Politico со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, 12 марта написало, что такое поведение со стороны главы Украины может негативно отразиться на Киеве, зависящем от помощи западных партнеров.