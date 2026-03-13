AD: Слова Зеленского о Крыме доказывают неонацистскую природу режима на Украине

В течение нескольких последних недель Владимир Зеленский начал все чаще позволять себе резкие высказывания в адрес других политиков. Издание Politico со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского, 12 марта написало, что такое поведение со стороны главы Украины может негативно отразиться на Киеве, зависящем от помощи западных партнеров.