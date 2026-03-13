Голунова, Руденко, Лесков: мистические фото новосибирских экстрасенсов в пятницу, 13-е

Пятница, 13-е традиционно считается днём, связанным с мистикой и суевериями. Пока одни стараются обходить стороной чёрных кошек и избегают странных совпадений, редакция «МК в Новосибирске» решила вспомнить людей, для которых разговоры о магии и потустороннем давно стали частью публичной жизни.
Новосибирская область уже много лет считается одним из регионов, откуда выходят яркие участники главного эзотерического шоу страны — «Битвы экстрасенсов». Именно здесь родились или жили люди, которые позже прославились на всю Россию своими мистическими образами и необычными способностями.
Среди них — финалист проекта Тимофей Руденко, медиум Елена Голунова, телеведущий и участник шоу Влад Кадони, а также другие герои телевизионного проекта, которые в разное время появлялись на экранах и вызывали бурные обсуждения зрителей.
Отдельно стоит отметить Андрея Кислицына — мистического исследователя и телеведущего, который сегодня связан с проектами о сверхъестественном и помогает раскрывать загадочные истории.