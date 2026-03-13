В России впервые приняли ГОСТ на китайскую лапшу: какой она будет

Новый ГОСТ на фунчозу вступит в силу в сентябре 2026 года. Документ прежде всего закрепляет само понятие «фунчоза»: это лапша из кукурузного или картофельного крахмала и воды, имеющая вид длинных нитей округлого сечения. Изделие может выпускаться как прямым, так и сложенным вдвое, после чего его высушивают.