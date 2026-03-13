В России впервые приняли ГОСТ на китайскую лапшу: какой она будет

В России впервые появится государственный стандарт на фунчозу. По новым нормам ГОСТа, длина изделия не должна превышать 70 см.
«Действующий ГОСТ на макаронные изделия распространяется исключительно на продукцию, изготавливаемую из пшеничной муки», — рассказал источник Росстандарта для РИА Новости.
Новый ГОСТ на фунчозу вступит в силу в сентябре 2026 года. Документ прежде всего закрепляет само понятие «фунчоза»: это лапша из кукурузного или картофельного крахмала и воды, имеющая вид длинных нитей округлого сечения. Изделие может выпускаться как прямым, так и сложенным вдвое, после чего его высушивают.
ГОСТ также устанавливает нормы внешнего вида фунчозы. Уточняется, что продукт из кукурузного крахмала будет бело-серым, из картофельного — кремовым.
Кроме того, содержание влаги в лапше ограничено 12%.
Как информировал KP.RU ранее, в России отложили дату введения нового ГОСТа на вино.