Миронов предложил отменить закон о невыполнении требований потребителя

По словам политика, по новым правилам при расторжении договора купли-продажи технически сложного товара он допускает определение подлежащей возврату суммы не по цене договора, а исходя из текущей стоимости «аналогичного товара»: того же года выпуска или с той же степенью износа, что приводит к возврату суммы с учётом рыночной цены, амортизации, а это всегда меньше начальной цены.