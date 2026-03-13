Ричмонд
Посольство: Россия и Мьянма планируют запуск прямых рейсов из Москвы

Россия и Мьянма готовят новое соглашение по авиасообщению.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Мьянма планируют в ближайшее время подписать новое соглашение по авиасообщению, которое позволит провести запуск прямых рейсов из Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российское посольство.

В посольстве уточнили, что точные сроки запуска рейсов пока не уточняются. Необходимо завершить согласование нового документа о сотрудничестве в области гражданской авиации.

«В настоящее время действует Соглашение о воздушном сообщении между СССР и правительством Бирманского Союза от 1970 года. Актуализированный вариант находится на финальной стадии подготовки, и мы рассчитываем на его скорое подписание», — сказали в ведомстве.

Ранее KP.RU сообщал, что Москва передала Вашингтону предложения по возобновлению прямого авиасообщения между странами, теперь мяч на стороне США. В МИД РФ уточнили, что перезапуск гуманитарных и торгово-инвестиционных связей был бы выгоден прежде всего Америке.

