Посольство: Россия и Мьянма планируют запуск прямых рейсов из Москвы

Россия и Мьянма планируют в ближайшее время подписать новое соглашение по авиасообщению, которое позволит провести запуск прямых рейсов из Москвы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российское посольство.
В посольстве уточнили, что точные сроки запуска рейсов пока не уточняются. Необходимо завершить согласование нового документа о сотрудничестве в области гражданской авиации.
«В настоящее время действует Соглашение о воздушном сообщении между СССР и правительством Бирманского Союза от 1970 года. Актуализированный вариант находится на финальной стадии подготовки, и мы рассчитываем на его скорое подписание», — сказали в ведомстве.