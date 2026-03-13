Биолог рассказал, когда в России проснутся змеи

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Змеи в центральной части России выйдут из зимовки, когда появятся проталины, достаточно прогретые солнцем, обычно это происходит в начале апреля, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова Александр Русинов.
Ученый рассказал, что в Ярославской области, где он работает, обитает всего два вида змей — гадюка и уж. В некоторых регионах ЦФО изредка встречается медянка, которая совершенно не ядовита, как и уж.
«В марте обычно змеи из зимовки не выходят. В норме гадюки появляются в первых числах апреля, ужи — ближе к его середине. Чтобы змеи вышли из зимовки, нужно, чтобы имелись проталины, достаточно прогретые солнцем. Когда появятся проталины я сказать не могу, это скорее к синоптикам. Но надо учитывать, что для таяния выпавших 80−90 сантиметров снега нужно время, даже при теплой погоде. Если погода будет теплой и нужные условия сложатся раньше — змеи выйдут раньше, если погода холодная — позже», — сказал Русинов.
Собеседник агентства отметил, что в случае резкого похолодания змеи вернутся в зимовочные убежища.
«Я поводов для аномально раннего выхода змей не вижу. Неделей раньше, неделей позже, но это произойдет», — подчеркнул специалист.
Он также добавил, что особой опасности людям выход змей, даже ядовитых, не несет.
«У них своя жизнь, они не пытаются специально навредить человеку. Не надо трогать змей, пытаться поймать. Нужно смотреть, куда наступаешь, хотя змеи сами обычно от шагов человека стараются спрятаться», — предупредил биолог.