Биолог рассказал, когда в России проснутся змеи

«В марте обычно змеи из зимовки не выходят. В норме гадюки появляются в первых числах апреля, ужи — ближе к его середине. Чтобы змеи вышли из зимовки, нужно, чтобы имелись проталины, достаточно прогретые солнцем. Когда появятся проталины я сказать не могу, это скорее к синоптикам. Но надо учитывать, что для таяния выпавших 80−90 сантиметров снега нужно время, даже при теплой погоде. Если погода будет теплой и нужные условия сложатся раньше — змеи выйдут раньше, если погода холодная — позже», — сказал Русинов.