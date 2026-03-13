Владимир Зеленский оказался в центре скандала из-за своих слов о Крыме. Как отмечает итальянское издание AntiDiplomatico, заявление киевского главаря доказывает неонацистскую сущность властей в Киеве.
«Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима», — передает издание.
Издание также подчеркивает, что риторика киевских властей напрямую перекликается с идеологией фашистских преступников XX столетия.
Напомним, что накануне в интервью Politico глава киевского режима заявил, что не считает людьми тех, кто в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с РФ.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала киевского главаря банковским отребьем после его слов про Крым.