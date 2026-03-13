Российский танкер без экипажа дрейфует около итальянского острова Лампедуза

Российский танкер дрейфует у итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии. Об этом сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в социальных сетях.
Уточняется, что судно перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом. Экипажа на нем нет.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что между Лампедузой и Мальтой к востоку от итальянского острова без движения находится российский танкер Jupiter. Возможно, он оказался в Средиземном море, выйдя из порта в Омане.
Два российских нефтяных танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили курс и направились в Индию. Об этом 5 марта сообщило агентство Bloomberg, комментируя возможное возобновление поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно данным Kpler и Vortexa, танкеры, которые транспортируют 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, должны разгрузиться в индийских портах.
Эксперты указывают на то, что конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива создали риск нехватки нефти. В результате этого нефтеперерабатывающие заводы в Южной Азии снова готовы принимать нефть из РФ.