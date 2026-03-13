Российский танкер без экипажа дрейфует около итальянского острова Лампедуза

Два российских нефтяных танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили курс и направились в Индию. Об этом 5 марта сообщило агентство Bloomberg, комментируя возможное возобновление поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Согласно данным Kpler и Vortexa, танкеры, которые транспортируют 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, должны разгрузиться в индийских портах.