Эксперт Ведерников рассказал, какие российские блюда популярны на МКС

«Коллегам из других стран нравятся такие наши блюда, как многокомпонентные супы — рассольник, харчо и, конечно же, борщ, — сублимированные кисели, творог с орехами — лидер. Конечно, у коллег на МКС есть блюда, которые нравятся нашим космонавтам: например, салаты с тунцом или экзотическими фруктами, стейки из говядины и из куриного мяса», — поделился эксперт.