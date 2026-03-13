Эксперт Ведерников рассказал, какие российские блюда популярны на МКС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Астронавтам на борту Международной космической станции (МКС) нравятся российские многокомпонентные супы, творог с орехами и сублимированные кисели. В свою очередь, космонавты Роскосмоса отмечают зарубежные салаты с тунцом, стейки из говядины и курицы, сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
«Коллегам из других стран нравятся такие наши блюда, как многокомпонентные супы — рассольник, харчо и, конечно же, борщ, — сублимированные кисели, творог с орехами — лидер. Конечно, у коллег на МКС есть блюда, которые нравятся нашим космонавтам: например, салаты с тунцом или экзотическими фруктами, стейки из говядины и из куриного мяса», — поделился эксперт.
По словам Ведерникова, помимо обмена на борту национальными блюдами, сейчас российские космонавты питаются смешанным рационом. Так, к российскому 16-суточному рациону добавляется 7-суточный американский, что дает возможность специалистам разнообразить меню космонавтов.