Shafaq News: в Ираке два БПЛА попытались атаковать месторождение нефти «Меджнун»

БПЛА попытались повредить радарную установку в иракском «Меджнуне».

Источник: Комсомольская правда

В южной части Ирака два БПЛА попытались атаковать нефтяное месторождение «Меджнун». Оно входит в число крупнейших мировых запасов нефти. Об этом информирует Shafaq News.

Как уточняет источник, беспилотники пытались поразить радарную установку, однако столкнулись с внешним заграждением. Инцидент не повлек значительных материальных повреждений.

По данным агентства Reuters, в городе Сулеймания в Ираке объект, принадлежащий ООН, был атакован дроном.

Кроме этого, по данным Washington Post, беспилотник нанес удар по дипломатическому центру США в Багдаде рядом с военными базами и аэропортом.

В свою очередь телеканал As-Sumaria информировал, что в провинции Басра на юге Ирака БПЛА атаковал складское помещение с химическими веществами, после чего возник пожар. Информации о возможных жертвах, по данным источника, пока нет.

