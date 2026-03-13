Росавиация: срок действия сертификата Azur Air ограничен, но полеты продолжаются

Росавиация установила ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Об этом сообщило агентство воздушного транспорта.
«Решение принято на основании акта внеплановой проверки перевозчика. Ее с 19 февраля по 5 марта провели специалисты Ространснадзора на фоне серии авиационных событий у Azur Air, связанных с техническими неисправностями самолетов», — говорится в сообщении.
В ходе проверки Ространснадзор выявил несколько нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства. Если проблемы не будут решены до 8 июня, сертификат будет аннулирован. Но сейчас Azur Air продолжает свою деятельность.
Ранее KP.RU сообщал, что полеты были приостановлены в шести аэропортах России, несколько из которых закрыты с 10 марта. Ограничения были введены в Волгограде, Геленджике, Краснодаре, Пензе, Саратове и Сочи.