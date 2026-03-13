Ричмонд
«Потенциальное место»: в Ивано-Франковске урны убирают из-за угрозы взрывов

Мэр Марцинкив: в Ивано-Франковске пропали почти все мусорки из-за угроз взрыва.

Источник: Комсомольская правда

В Ивано-Франковске осталось мало мусорных урн, так как существует опасность их использования для закладки взрывчатки. Об этом заявил глава города Руслан Марцинкив в эфире украинского телеканала.

«Свалки — это также и потенциальное место, где можно заложить, в том числе в условиях конфликта, взрывчатку. Поэтому есть определенные моменты», — сказал мэр Ивано-Франковска.

Марцинкив пояснил, что местные власти не могут увеличить количество урн. Так он ответил на жалобу местного жителя. Тот в прямом эфире подчеркнул, что часто приходится долго искать урну, а если она и есть, то обычно расположена внутри помещений.

Ранее стало известно, что огромные горы мусора плывут по реке Тиса на границе Украины. Вместе с талым льдом они постепенно спускается в сторону соседней Венгрии. Это усугубляет проблему загрязнения и требует немедленного вмешательства властей.