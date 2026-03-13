В ГД предложили повысить лимит дохода по вкладам при назначении пособия на детей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову письмо с предложением повысить допустимый доход по банковским вкладам, при котором семьи могут получать ежемесячное пособие на ребенка. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«Считаю необходимым повысить лимит допустимого дохода по вкладам до трех величин прожиточных минимумов. Считаю, что семьи с детьми должны иметь возможность использовать банковские вклады для накопления своих средств и совершать необходимые крупные покупки, не лишаясь при этом права на государственную поддержку», — написала Лантратова.
В письме отмечается, что сейчас основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия может стать доход заявителя и членов его семьи в виде процентов по банковским вкладам, если он превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
По словам депутата, к ней поступают обращения граждан, которым отказывают в назначении пособия из-за такого дохода. В частности, речь идет о семьях, которые откладывали часть зарплаты на вклад для крупных покупок, например, автомобиля, но в итоге лишались государственной поддержки. Она привела пример, когда семья получила около 25 тыс. рублей процентов по вкладу за год — чуть более двух тысяч рублей в месяц, однако из-за этого ей отказали в пособии.
Лантратова отметила, что ежемесячное пособие на ребенка является важной мерой поддержки для нуждающихся семей. По ее мнению, действующие ограничения не дают семьям с детьми возможности копить деньги на крупные покупки через банковские вклады.