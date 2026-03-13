В ГД предложили повысить лимит дохода по вкладам при назначении пособия на детей

По словам депутата, к ней поступают обращения граждан, которым отказывают в назначении пособия из-за такого дохода. В частности, речь идет о семьях, которые откладывали часть зарплаты на вклад для крупных покупок, например, автомобиля, но в итоге лишались государственной поддержки. Она привела пример, когда семья получила около 25 тыс. рублей процентов по вкладу за год — чуть более двух тысяч рублей в месяц, однако из-за этого ей отказали в пособии.