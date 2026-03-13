В Иркутске 13 марта потеплеет до −1 градуса

Если на небе будет ясно, то станет морознее −27…-32 градусов. Днем станет намного теплее −1…-6, при облачной погоде −11…-16 градусов. На Байкале ожидается переменчивая погода, но без осадков. Ночью будет ветрено, местами порывы могут достигать 23−28 м/с. Днем температура воздуха составит от −6 до −11 градусов, но в некоторых местах может быть и до −16.