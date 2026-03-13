В Госдуме хотят отменить закон о невыполнении требований потребителя

В России предложили отменить закон о невыполнении требований потребителя. Он позволяет не штрафовать продавцов за нарушения, вызванные действиями контрагентов или покупателей. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия».
По информации РИА Новости, глава фракции СРЗП Сергей Миронов в пятницу внесет в Госдуму законопроект об отмене действующего закона.
Как уточнил Миронов, предлагается отменить закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Политик пояснил, что новые правила позволяют при возврате технически сложного товара рассчитывать сумму не по цене договора, а исходя из текущей стоимости аналогичного изделия — того же года выпуска или с аналогичным износом. В итоге покупатель получает сумму меньше уплаченной, так как учитываются рыночная цена и амортизация.
Кроме того, Миронов отметил, что закон вводит ограничение на размер неустойки за просрочку: теперь она не может превышать стоимость самого товара или сумму, указанную в договоре.
