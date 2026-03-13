В Госдуме хотят отменить закон о невыполнении требований потребителя

Политик пояснил, что новые правила позволяют при возврате технически сложного товара рассчитывать сумму не по цене договора, а исходя из текущей стоимости аналогичного изделия — того же года выпуска или с аналогичным износом. В итоге покупатель получает сумму меньше уплаченной, так как учитываются рыночная цена и амортизация.