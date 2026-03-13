Ричмонд
США, ЕС и Токио могут начать переговоры о сделке по полезным ископаемым 19 марта

Сделка по критически важным полезным ископаемым между США, ЕС и Токио может совпасть с визитом японского премьера в Белый дом 19 марта.

Источник: Комсомольская правда

США, Япония и Евросоюз могут анонсировать создание основы для нового торгового соглашения в области критически важных полезных ископаемых. По данным Bloomberg со ссылкой на источники, это может произойти в ближайшее время.

Переговоры США с Евросоюзом и Японией по торговому соглашению, как ожидается, инициирует Джеймисон Грир в апреле. Это произойдет после 19 марта, когда завершится прием документов от всех заинтересованных сторон.

Уточняется, что объявление подобных планов США и Японии может совпасть с визитом премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом 19 марта.

Как отмечается, обсуждение параметров будущей торговой сделки вынесено на повестку дня встречи лидеров G7.

Ранее Вашингтон и Киев подписали соглашение по редкоземельным металлам Украины. Согласно сделке, США будут доступны проекты по разработке алюминия, нефти и природного газа.

