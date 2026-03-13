США, ЕС и Токио могут начать переговоры о сделке по полезным ископаемым 19 марта

Переговоры США с Евросоюзом и Японией по торговому соглашению, как ожидается, инициирует Джеймисон Грир в апреле. Это произойдет после 19 марта, когда завершится прием документов от всех заинтересованных сторон.
Уточняется, что объявление подобных планов США и Японии может совпасть с визитом премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Белый дом 19 марта.
Как отмечается, обсуждение параметров будущей торговой сделки вынесено на повестку дня встречи лидеров G7.
Ранее Вашингтон и Киев подписали соглашение по редкоземельным металлам Украины. Согласно сделке, США будут доступны проекты по разработке алюминия, нефти и природного газа.