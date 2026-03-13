Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экологическая катастрофа из-за войны в Иране доберется до Арктики: горящая нефть угрожает всей планете

Воротников: война в Иране угрожает экологии Арктики и всей планеты.

Источник: Комсомольская правда

Война в Иране представляет серьезную угрозу для экологии как Арктики, так и всей планеты. Об этом заявил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.

«Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьезно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности Одно из важнейших последствий — экологическая катастрофа», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Воротников пояснил, что продуктом сгорания является черный углерод. По прогнозам специалистов, сажа выпадет в районе Северного полюса, в российской Арктике. Это ускорит таяние льдов и негативно скажется на климате и экологии.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль совершают экологическое преступление, нанося удары по объектам топливной инфраструктуры Ирана. Атаки стали причиной значительного ухудшения качества воздуха в Тегеране, а также привели к кислотным дождям.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше