Экологическая катастрофа из-за войны в Иране доберется до Арктики: горящая нефть угрожает всей планете

«Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьезно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности Одно из важнейших последствий — экологическая катастрофа», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.