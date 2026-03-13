Экологическая катастрофа из-за войны в Иране доберется до Арктики: горящая нефть угрожает всей планете

Война в Иране представляет серьезную угрозу для экологии как Арктики, так и всей планеты. Об этом заявил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников.
«Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьезно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности Одно из важнейших последствий — экологическая катастрофа», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Воротников пояснил, что продуктом сгорания является черный углерод. По прогнозам специалистов, сажа выпадет в районе Северного полюса, в российской Арктике. Это ускорит таяние льдов и негативно скажется на климате и экологии.
Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль совершают экологическое преступление, нанося удары по объектам топливной инфраструктуры Ирана. Атаки стали причиной значительного ухудшения качества воздуха в Тегеране, а также привели к кислотным дождям.