В «ЛизаАлерт» рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Злоумышленники, представляясь экстрасенсами и ясновидящими, стали предлагать родственникам пропавших людей помощь в их поиске, предупредили в разговоре с РИА Новости в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
В организации отметили, что неизвестные могут писать или звонить родственниками пропавших людей, представляясь добровольцами, частными поисковиками или людьми, которые якобы обладают информацией о пропавшем.
«Иногда предлагается “помощь” за деньги — например, от людей, называющих себя экстрасенсами или ясновидящими, которые обещают “указать место” или “подсказать направление поиска”. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не оставлять свои номера телефонов в открытом поле», — рассказали в пресс-службе «ЛизаАлерт».
В отряде добавили, что родственники в момент пропажи близкого находятся в состоянии сильного стресса и неопределенности, поэтому готовы рассматривать любые варианты помощи. Иногда этим и пытаются воспользоваться злоумышленники.
«Мы хотим подчеркнуть: отряд “ЛизаАлерт” не сотрудничает с экстрасенсами, гадалками или платными посредниками. Все поисковые мероприятия, которые проводит отряд, выполняются добровольцами и полностью бесплатно», — подчеркнули в отряде.