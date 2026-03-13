В «ЛизаАлерт» рассказали о мошенниках, предлагающих помощь родным пропавших

«Иногда предлагается “помощь” за деньги — например, от людей, называющих себя экстрасенсами или ясновидящими, которые обещают “указать место” или “подсказать направление поиска”. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не оставлять свои номера телефонов в открытом поле», — рассказали в пресс-службе «ЛизаАлерт».