СМИ: Зрительница театра в Одессе устроила истерику из-за русской речи

Власти Одессы в прошлом году согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.