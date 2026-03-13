СМИ: Зрительница театра в Одессе устроила истерику из-за русской речи

В Одесском оперном театре женщина устроила истерику в зрительном зале из-за слов благодарности в адрес артистов на русском языке. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило украинское издание «Страна.ua».
— В Одесском оперном театре зрительница устроила скандал, когда услышала слова благодарности артистам на русском, — сказано в в Telegram-канале издания.
Помешала ли зрительница представлению или же скандал произошел уже после него, не уточняется.
На видео, опубликованном порталом, слышны крики недовольной русским языком женщины. При этом она сама постоянно сбивается на русский, угрожая «воткнуть отвертку» любому, кто заговорит на этом языке, передает РИА Новости.
Власти Одессы в прошлом году согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около памятника русскому поэтому Александру Пушкину. Свое решение в городской администрации мотивировали тем, что дерево оказалось в перечне объектов, которые якобы отражают некий российский имперский дух и захватническую политику.