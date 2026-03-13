Эпидемиолог рассказала, как передается корь

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар — РИА Новости. Корь легко передается через воздух и распространяется на значительные расстояния через коридоры, лифты и вентиляцию, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«Корь — крайне заразная вирусная инфекция. Легко передается заболевшим при разговоре, кашле или чихании, то есть с капельками слюны выделяет вирусы. Другие люди могут заразиться при вдыхании инфицированного воздуха. Корь распространяется на значительные расстояния в соседние комнаты, кабинеты, через коридоры, лестничные клетки, лифты, вентиляцию», — сказала Семейкина.
Случаи кори сейчас фиксируются в Забайкалье и Хабаровском крае.