В России предложили дополнить процедуру заключения сделки с недвижимостью: что хотят ввести

В Госдуме хотят записывать на видео все сделки с недвижимостью.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. С подобной инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Речь идет не просто о формальной записи процесса — видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость», — пояснил депутат для РИА Новости.

Кошелев обратил внимание, что действующая система нотариата зачастую базируется на документах в бумажной форме. Это, по словам депутата, создает риски фальсификаций и позволяет оспаривать сделки, ссылаясь на непонимание подписанного текста.

Парламентарий уточнил, что видеофиксация защитит пенсионеров, разгрузит суды и восстановит справедливость.

Кошелев также добавил, что видеозапись — это объективное и неопровержимое доказательство добровольности и осознанности согласия при сделке.

Как ранее писал KP.RU, в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет на покупку жилья до 6 млн рублей.