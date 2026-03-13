В России предложили дополнить процедуру заключения сделки с недвижимостью: что хотят ввести

В Госдуме предложили ввести обязательную видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. С подобной инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«Речь идет не просто о формальной записи процесса — видеоматериалы нужно хранить в течение всего срока давности по делам о мошенничестве, чтобы они были доступны правоохранителям, когда возникнет необходимость», — пояснил депутат для РИА Новости.
Кошелев обратил внимание, что действующая система нотариата зачастую базируется на документах в бумажной форме. Это, по словам депутата, создает риски фальсификаций и позволяет оспаривать сделки, ссылаясь на непонимание подписанного текста.
Парламентарий уточнил, что видеофиксация защитит пенсионеров, разгрузит суды и восстановит справедливость.
Кошелев также добавил, что видеозапись — это объективное и неопровержимое доказательство добровольности и осознанности согласия при сделке.
Как ранее писал KP.RU, в Госдуме предложили увеличить налоговый вычет на покупку жилья до 6 млн рублей.