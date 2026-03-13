В ГД заявили о планах увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Законопроект об увеличении в 10 раз штрафов за антисанитарию в квартирах получил поддержку профильных ведомств и может быть рассмотрен в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
«Штрафы за антисанитарию, которая влияет на общедомовое имущество, сейчас ничтожные. От 500 до 1 000 рублей для физлиц. Мое предложение — поднять ее (сумму штрафа — прим. ТАСС) как минимум в 10 раз, потому что этот штраф не изменялся с 2008 года, то есть почти 20 лет», — заявил депутат.
Колунов отметил, что инициатива по повышению штрафов получила поддержку Роспотребнадзора и Минстроя, но ее нужно доработать. «Я думаю, что до конца года мы с этим справимся», — заключил он.
Он объяснил, что исходящий от таких квартир неприятный запах доставляет другим жильцам неудобства, влияет на цену аренды или продажи остальных квартир в доме.