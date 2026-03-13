В ОП призвали пересмотреть функцию развода через портал госуслуг

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Функцию развода через портал госуслуг необходимо пересмотреть, так как бракоразводный процесс нельзя упрощать и делать формальным, с семьей в кризисные ситуации должны работать психологи и медиаторы, заявила РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
«В отношении разводов максимально неправильно этот процесс упрощать и делать формальным. Неправильно делать это через “Госуслуги”, целая команда людей должна работать над каждой семьей», — сказала Москвитина.
По ее словам, в случае семейного кризиса с супругами должны работать специалисты — психологи, медиаторы, юристы, а также наставники из числа семей, имеющих многолетний опыт брака. Москвитина подчеркнула, что главная задача таких специалистов должна заключаться в сохранении семьи, а не в сопровождении развода.
«Если что и должно быть возможно через “Госуслуги”, то это специалисты, которые консультируют семью в преодолении этой проблемы. Вот они должны быть в доступе в течение нескольких часов. Семейная пара поругалась, они зашли на “Госуслуги” и оформили видеозвонок с психологом, с медиатором или с юристом», — добавила Москвитина.
Эксперт отметила, что все усилия государства должны быть направлены на поддержку и сохранение семей, поскольку именно в семье рождаются дети, а значит «никакой профанации» в бракоразводном процессе быть не может. По ее словам, последующие браки после развода, как правило, оказываются менее устойчивыми.