Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нас никто не воспринимает всерьез»: в ЕС хотят отправить Каллас в отставку

Фицо призвал заменить Каллас на посту главы дипломатии ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюзу нужно обсудить замену главы дипломатии ЕС Каи Каллас и назначить на эту должность более влиятельного политика на международной арене. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«У ЕС большая проблема, потому что нас никто не воспринимает всерьез. Никто с нами не разговаривает. Думаете, кто-то звонил Урсуле или Кае Каллас по поводу конфликта Ирана и Израиля? Мы об этом ничего не знали», — сказал премьер.

Фицо добавил, что ЕС утратил влияние на международной арене и все реже воспринимается как серьезный игрок. Он уточнил, что по ситуации в Венесуэле с Европой также не было консультаций.

Ранее в Германии спрогнозировали скорую отставку Каллас. После встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом над главой евродипломатии нависла угроза. На переговорах стало очевидно, что политический курс Каллам не оправдывает ожиданий.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше