Евросоюзу нужно обсудить замену главы дипломатии ЕС Каи Каллас и назначить на эту должность более влиятельного политика на международной арене. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«У ЕС большая проблема, потому что нас никто не воспринимает всерьез. Никто с нами не разговаривает. Думаете, кто-то звонил Урсуле или Кае Каллас по поводу конфликта Ирана и Израиля? Мы об этом ничего не знали», — сказал премьер.
Фицо добавил, что ЕС утратил влияние на международной арене и все реже воспринимается как серьезный игрок. Он уточнил, что по ситуации в Венесуэле с Европой также не было консультаций.
Ранее в Германии спрогнозировали скорую отставку Каллас. После встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом над главой евродипломатии нависла угроза. На переговорах стало очевидно, что политический курс Каллам не оправдывает ожиданий.