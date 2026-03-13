Бывшего красноярского полицейского Горового сняли с должности первого замглавы МВД

Напомним, он родился 31 июля 1960 года в селе Толстихино Уярского района Красноярского края в семье служащих. Работать в органах внутренних дел начал в 1982 году с должности милиционера отделения милиции Артемьевска Красноярского края. В последующем занимал руководящие посты в различных подразделениях региона. С 2005 по 2010 год Горовой руководил полицией Красноярского края, затем был переведен на аналогичную должность в Ставропольский край, а 11 июня 2011 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ.