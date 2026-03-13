Бывшего красноярского полицейского Горового сняли с должности первого замглавы МВД

Президент РФ Владимир Путин 12 марта освободил генерал-полковника полиции Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации и назначил на этот пост генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко, ранее являвшегося начальником главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Судя по публикациям в различных федеральных СМИ, эта кадровая перестановка была ожидаемой: ранее Александру Горовому пророчили отправку на пенсию по достижении 65 лет — предельного возраста службы.
Напомним, он родился 31 июля 1960 года в селе Толстихино Уярского района Красноярского края в семье служащих. Работать в органах внутренних дел начал в 1982 году с должности милиционера отделения милиции Артемьевска Красноярского края. В последующем занимал руководящие посты в различных подразделениях региона. С 2005 по 2010 год Горовой руководил полицией Красноярского края, затем был переведен на аналогичную должность в Ставропольский край, а 11 июня 2011 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ.
