«СКА-Нефтяник» разгромил «Водник» и вышел в финал Чемпионата России

В ночь на 13 марта в Архангельске хабаровский «СКА-Нефтяник» со счётом 1:7 переиграл «Водник» и без осечек завершил серию матчей до трёх побед. Дальневосточные армейцы стали первым финалистом Чемпионата России по бенди сезона 2025/26 годов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автор «золотого мяча» в предыдущем матче Семён Чупин задал тон и в этой игре. Он и открыл счёт с игры на 7 минуте и удвоил преимущество на 21. Следом голом отметился капитан «кабанов» Алан Джусоев, позже дубль записал на свой счёт Юрий Шардаков и Дмитрий Аникин мячом в раздевалку довёл результат до 0:6 в первом тайме.
Во второй половине встречи точным выстрелом Туомас Мяаття забил мяч на 50-й минуте и лишь к концу часа игры «великий и ужасный» Евгений Дергаев смог размочить ужасный для архангельских болельщиков итог, но не больше. 1:7 и «СКА-Нефтяник» становится первым финалистом Чемпионата России. В параллельном матче «Кузбасс» на родном стадионе обыграл столичное «Динамо» 6:4 и поэтому соперник хабаровчан в заключительном этапе турнира ещё не определён.