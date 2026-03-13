«СКА-Нефтяник» разгромил «Водник» и вышел в финал Чемпионата России

Во второй половине встречи точным выстрелом Туомас Мяаття забил мяч на 50-й минуте и лишь к концу часа игры «великий и ужасный» Евгений Дергаев смог размочить ужасный для архангельских болельщиков итог, но не больше. 1:7 и «СКА-Нефтяник» становится первым финалистом Чемпионата России. В параллельном матче «Кузбасс» на родном стадионе обыграл столичное «Динамо» 6:4 и поэтому соперник хабаровчан в заключительном этапе турнира ещё не определён.