США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов РФ, погруженных на суда до 12 марта

«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещённые вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00.01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года», — говорится в документе.