США разрешили продажу нефти и нефтепродуктов РФ, погруженных на суда до 12 марта

США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещённые вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00.01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года», — говорится в документе.

Напомним, что мировые запасы нефти уже находятся на минимуме за пять лет и могут сокращаться ещё быстрее на фоне кризиса на Ближнем Востоке. На этом фоне были слышны обсуждения отмены или ослабления санкций на российскую нефть.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

