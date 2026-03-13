Неделя, которая бьёт точно в цель: Life.ru узнал о секретах бюджетного отпуска

Театры часто продают остатки билетов за час до начала представления. А библиотеки нередко устраивают бесплатные лекции и мастер-классы — почему бы не научиться плести браслеты из бисера или разбираться в винах? Природа — ещё один источник бесплатного удовольствия. Найдите лесной массив за городом, устройте пикник с термосом чая и бутербродами, поиграйте в бадминтон или просто поваляйтесь на траве, наблюдая за облаками.