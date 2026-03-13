В Рособрнадзоре рассказали о способах борьбы с подсказками на ЕГЭ в 2026 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Система подавления сотовой связи будет действовать в большинстве пунктов проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2026 году. Она позволят нейтрализовать использование микронаушников, которые невозможно обнаружить металлодетекторами. Об этом сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Злоумышленники перестроились, начали выпускать такие очень маленькие мобильные устройства, связанные с наушниками, которые практически не имеют металла. Рамка никак не повлияет на это. Против этого существует один способ: это средства подавления связи. Здесь существуют решения как у субъектов Российской Федерации, так и с нашей стороны; технологические отечественные компании тоже предлагают решения. Активно идет внедрение субъектами средств подавления связи. Это, наверное, самое эффективное средство, чтобы в первую очередь не отвлекать честно сдающих экзамен ребят», — сказал Музаев.
По его словам, оборудование злоумышленников при работе средств подавления связи превращается в «металлолом». Глава ведомства добавил, что в перспективе системы подавления связи планируется развернуть во всех пунктах проведения ЕГЭ на территории России.