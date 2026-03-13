Эксперт назвала полезную замену пшеничному хлебу

Домашняя выпечка из псиллиума считается полезной альтернативой традиционному хлебу. Об этом заявила тренер нутрициолог Ольга Яблокова в интервью NEWS.ru.
— Всё дело в оболочке семян подорожника — именно она лежит в основе такого хлеба. Этот продукт удивляет своей способностью впитывать жидкость и превращаться в гель: благодаря этому тесто держит форму даже без муки, — рассказала эксперт.
Хлеб из псиллиума не только сытный, но и полезный для пищеварения: клетчатка служит питательной средой для полезных бактерий. Также замедляет всасывание углеводов и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что фельдшер убил пациент по пути в больницу, дело передали в суд. 35-летний Александр из поселка Улькан осмотрел мужчину, уложил в салон и повез в больницу. Но пациенту это не понравилось — он хотел ехать в кабине. Получив отказ, вахтовик схватился за нож. Подробнее.