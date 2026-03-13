Ричмонд
Эксперт назвала полезную замену пшеничному хлебу

Нутрициолог Яблокова: Хлеб из псиллиума имеет высокое содержание клетчатки.

Источник: Комсомольская правда

Домашняя выпечка из псиллиума считается полезной альтернативой традиционному хлебу. Об этом заявила тренер нутрициолог Ольга Яблокова в интервью NEWS.ru.

— Всё дело в оболочке семян подорожника — именно она лежит в основе такого хлеба. Этот продукт удивляет своей способностью впитывать жидкость и превращаться в гель: благодаря этому тесто держит форму даже без муки, — рассказала эксперт.

Хлеб из псиллиума не только сытный, но и полезный для пищеварения: клетчатка служит питательной средой для полезных бактерий. Также замедляет всасывание углеводов и помогает контролировать уровень сахара в крови.

