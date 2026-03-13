Раскрыт способ, которым мошенники заставляют жертв перезвонить

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую тактику — теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству «Прайм» научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.
«Если раньше мошенники атаковали обзвонами, то теперь они провоцируют людей набирать номера самостоятельно. Это позволяет преступникам обходить антифрод-системы (блокировку подозрительных вызовов), которые настроены на входящие звонки», — предупредила она.
Как правило, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджер следующего содержания: «Ваш аккаунт на Госуслугах взломан», «Списание средств», «Подозрительная попытка входа».
В тексте указан номер для «срочной связи» (обычно начинается на *8−800*, *+7−495* или обычный мобильный).
«Когда человек перезванивает, он попадает в поддельный колл-центр. Лжесотрудники “помогают” отменить перевод и под любым предлогом выманивают данные карт или коды из SMS», — добавила Медведева.