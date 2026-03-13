Раскрыт способ, которым мошенники заставляют жертв перезвонить

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую тактику — теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству «Прайм» научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.