Раскрыт способ, которым мошенники заставляют жертв перезвонить

Аналитик Медведева: мошенники рассылают россиянам SMS с оповещением о взломе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую тактику — теперь они не звонят жертвам, а вынуждают их позвонить. Как это работает, рассказала агентству «Прайм» научный сотрудник Учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева.

«Если раньше мошенники атаковали обзвонами, то теперь они провоцируют людей набирать номера самостоятельно. Это позволяет преступникам обходить антифрод-системы (блокировку подозрительных вызовов), которые настроены на входящие звонки», — предупредила она.

Как правило, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджер следующего содержания: «Ваш аккаунт на Госуслугах взломан», «Списание средств», «Подозрительная попытка входа».

В тексте указан номер для «срочной связи» (обычно начинается на *8−800*, *+7−495* или обычный мобильный).

«Когда человек перезванивает, он попадает в поддельный колл-центр. Лжесотрудники “помогают” отменить перевод и под любым предлогом выманивают данные карт или коды из SMS», — добавила Медведева.