Продажи просроченной молочки в России сократились в 199 раз за два года

Технология работает безотказно: умные кассы сверяют данные с системой маркировки «Честный знак» и не пробивают товар с истекшим сроком годности. Всего менее чем за два года удалось пресечь продажу почти 641 миллиона единиц небезопасной молочки. Интересно, что примерно половина блокировок (более 338 миллионов) пришлась именно на просрочку, а ещё около 300 миллионов единиц — это продукция с признаками подделки.