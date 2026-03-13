Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии

ТУЛА, 13 мар — РИА Новости. Игнорирование симптомов сезонной аллергии и несвоевременное обращение к врачу могут привести к серьезным осложнениям, включая бронхиальную астму, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.
«Важно не затягивать обращение к врачу-аллергологу, поскольку аллергическая реакция может прогрессировать, и начать затрагивать не только нос, глаза, и портить качество жизни, но и выражено влиять на дыхательную систему — на фоне аллергии на пыльцу растений может развиться бронхиальная астма. Также могут развиться и другие осложнения со стороны глаз и носа», — пояснила Бондаренко.
При этом специалист подчеркнула, что при первых признаках недомогания нельзя полагаться на советы из интернета или самостоятельно покупать препараты в аптеке. Для оценки природы заболевания необходимо посетить терапевта или педиатра, оториноларинголога или офтальмолога, а также аллерголога-иммунолога. Только после исключения инфекционных причин можно переходить к противоаллергической терапии, причем необходимый объем лечения должен подбирать врач.
«Первый шаг — диагностика, и с этим вам может помочь только врач-специалист. Как только мы определимся с аллергеном, будет возможно разработать индивидуальную схему лечения — как симптоматическую (капли, таблетки), так и метод лечения аллергии аллергенами — аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ)», — рассказала собеседница агентства.
Аллерголог-иммунолог подчеркнула, что АСИТ принципиально меняет реакцию организма на аллерген, позволяя иммунитету и пыльце «подружиться». В результате снижается выраженность симптомов и потребность в лекарствах, профилактируется развитие бронхиальной астмы. Курс проводится в течение 5−6 месяцев в году на протяжении 3−5 лет, если речь идет о лечении аллергии на пыльцу.