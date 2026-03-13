Врач объяснила, почему опасно игнорировать симптомы аллергии

«Важно не затягивать обращение к врачу-аллергологу, поскольку аллергическая реакция может прогрессировать, и начать затрагивать не только нос, глаза, и портить качество жизни, но и выражено влиять на дыхательную систему — на фоне аллергии на пыльцу растений может развиться бронхиальная астма. Также могут развиться и другие осложнения со стороны глаз и носа», — пояснила Бондаренко.