В МЧС рассказали, при какой температуре воздуха запрещен выход на лед

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Выход на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещен, перепады температуры делают лёд на водоемах крайне опасным, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.
«Весенний лед из-за температурных качелей крайне опасен. Внешне он выглядит прочным, но в любой момент может проломиться под ногами», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в целях безопасности выходить на лёд водоемов при дневной температуре воздуха выше ноля градусов запрещено.
«Лёд уже не прозрачный, покрыт водой, на нем не видно промоин и трещин», — подчеркнул представитель ведомства, добавив, что всегда нужно помнить номер вызова экстренных служб «112».