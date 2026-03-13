В ГД предложили продлить действие водительских прав бойцов СВО до конца года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть возможность продления до конца 2026 года срока действия национальных водительских удостоверений для участников СВО и жителей отдельных регионов, которые не имеют возможности их заменить. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.