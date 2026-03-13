В ГД предложили продлить действие водительских прав бойцов СВО до конца года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с просьбой рассмотреть возможность продления до конца 2026 года срока действия национальных водительских удостоверений для участников СВО и жителей отдельных регионов, которые не имеют возможности их заменить. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.
По словам Нилова, ранее удостоверения, чей срок действия истекал в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, были продлены на следующие три года. С 2026 года автоматическое продление срока действия водительских прав отменено.
«В связи с изложенным выше прошу Вас дать поручение рассмотреть возможность продления срока действия национальных водительских удостоверений до конца 2026 года для объективно не имеющих возможности их заменить участников СВО и жителей отдельных субъектов РФ», — говорится в письме.
Депутат отметил, что многие владельцы прав находятся непосредственно в зоне боевых действий и на приграничных территориях, не имея возможности пройти все необходимые для замены документов процедуры.