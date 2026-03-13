В Красноярске на Енисее подтопило теплоход

«Причины и обстоятельства устанавливаются. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства, осуществляется контроль за ликвидацией последствий транспортного происшествия», — рассказали в ведомстве.