В Красноярске на Енисее подтопило теплоход

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия с теплоходом в Советском районе Красноярска.
Предварительно установлено, что 11 марта около 22 часов на реке Енисей вблизи улицы Пограничников произошло подтопление теплохода «Тавис».
«Причины и обстоятельства устанавливаются. Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства, осуществляется контроль за ликвидацией последствий транспортного происшествия», — рассказали в ведомстве.
