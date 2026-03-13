Депутат поздравил Ксению Бертульсон из Иркутска со 102-летием

Депутат Иван Брилка поздравил Ксению Бертульсон из Иркутска со 102-летием. Сибирячка родилась в Омской области и посвятила себя геологической разведке. За свои годы она работала в крупной экспедиции в Якутии, где ей приходилось решать такие сложные задачи, что далеко не каждый мужчина смог бы с ними справиться.
— Во время Великой Отечественной войны Ксения работала в Забайкальском крае на золотодобыче, — рассказали КП-Иркутск в городской Думе.
После войны Ксения Бертульсон встретила своего будущего супруга, Льва Елиферьевича. Он был участником героической обороны Ленинграда, а затем стал завучем Алданского горного техникума. У них родились две дочери, а потом появилось трое внуков, восемь правнуков и двое праправнуков. Выйдя на пенсию, семья переехала в Иркутск. Здесь женщина активно участвовала в жизни города. До сих пор она в курсе всех новостей, интересуется политикой и любит пообщаться.