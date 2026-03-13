Депутат поздравил Ксению Бертульсон из Иркутска со 102-летием

После войны Ксения Бертульсон встретила своего будущего супруга, Льва Елиферьевича. Он был участником героической обороны Ленинграда, а затем стал завучем Алданского горного техникума. У них родились две дочери, а потом появилось трое внуков, восемь правнуков и двое праправнуков. Выйдя на пенсию, семья переехала в Иркутск. Здесь женщина активно участвовала в жизни города. До сих пор она в курсе всех новостей, интересуется политикой и любит пообщаться.