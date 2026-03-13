Минфин США объяснил временный вывод из-под санкций продажи нефти из России: подробности

Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил цель временного вывода российских нефти и нефтепродуктов из-под санкций. Беесент заявил, что решение позволяет в течение месяца продавать топливо, загруженное на суда до 12 марта, что должно увеличить предложение на мировом рынке и снизить цены.