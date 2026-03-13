Минфин США объяснил временный вывод из-под санкций продажи нефти из России: подробности

Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил цель временного вывода российских нефти и нефтепродуктов из-под санкций. Беесент заявил, что решение позволяет в течение месяца продавать топливо, загруженное на суда до 12 марта, что должно увеличить предложение на мировом рынке и снизить цены.
«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Минфин США предоставляет временное разрешение странам на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море», — написал Бессент в соцсети Х.
Накануне американский Минфин объявил, что оформлена новая лицензия, допускающая продажу нефти и продуктов ее переработки из России до 12 апреля.
Днем ранее глава Минфина Бангладеш Амир Хасру Махмуд Чоудхури призвал Вашингтон разрешить стране закупать нефть у России. Он уточнил, что посол США уже пообещал передать запрос в Вашингтон.